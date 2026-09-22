Der Bornschisserweg

Der Bornschisserweg bei Rotenburg an der Fulda gehört zu den zertifizierten Premium-Spazierwegen. Diese Auszeichnung gibt es vom Deutschen Wanderinstitut für kurze Rundwanderwege "mit besonders hohem Erlebniswert". Den gibt es auf dieser knapp sechs Kilometer langen Route zweifelsohne - denn es ist mit dem Highwalk eine der längsten Hängebrücken Deutschlands dabei. Sie führt auf mehr als 600 Metern Länge bis zu 60 Meter über das Kottenbachtal.

Ein besonderes Naturerlebnis verspricht ein Waldabschnitt, an dem stattliche Buchen ein dichtes, schützendes Blätterdach formen. Zu den historischen Highlights der Route zählen die Burgruine Rodenberg sowie ein Jagdschlösschen. Seinen ungewöhnlichen Namen hat der Weg vom Bornschisser, einer Sagengestalt Rotenburgs an der Fulda.

Drei-Seen-Tour im Vogelsberg

Bei dieser Wanderung im Vogelsberg geht es ans Wasser: Die Drei-Seen-Tour nahe Freiensteinau führt über lange Strecken an Ufern entlang. In den Feldern lassen sich mit etwas Glück seltene Vogelarten wie Wiesenpieper oder Neuntöter beobachten, auf dem Wasser und im Röhricht haben Haubentaucher und Teichrohrsänger ihr Revier.

Erste Etappe der rund zwölf Kilometer langen, familienfreundlichen und flachen Wanderung ist der Nieder-Mooser See. Teils auf Graspfaden geht es dann mitten in den Wald zu dem ruhigen Rothenbachteich. Nach einem abwechslungsreichen Weg durch Wiesen, Weiden und Wald kommt dann das dritte und letzte der drei Gewässer: das Naturschutzgebiet Ober-Mooser-See.