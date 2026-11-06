Jena/Erfurt (dpa/th) - Bei einer Tasse Kaffee oder Tee und einem Stück Kuchen kreativ werden: Handarbeitscafés und ähnliche Formate sind in Thüringen gefragt. "Die Leute wollen lernen und - was vielleicht noch wichtiger ist - gemeinsam eine gute Zeit verbringen", sagt Vanessa König vom "Kabuff" in der Universitätsstadt Jena, das neben einem Café auch ein Keramikmalstudio im Angebot hat. Auch die Sprecher der "Universal Drogerie" mit dem Fokus auf Keramik, dem Kerzencafé (beide in Erfurt) oder das Atelier-Café "Vivantia" in Jena, bei dem das künstlerische Schaffen im Mittelpunkt steht, bestätigen ein reges Interesse an der Verbindung von Gastronomie und Kreativität.