Erfurter Kerzencafé gibt es bereits seit 2009

Auch andere Formate haben ihre Angebote über die Jahre angepasst, jedes funktioniert unterschiedlich. In der "Universal Drogerie" in der Landeshauptstadt Erfurt können Gäste der Keramikerin Nina Rüger bei einer Tasse Kaffee bei der Arbeit in ihrer Werkstatt zusehen und ebenfalls Kurse belegen. Im Erfurter Kerzencafé, das bereits 2009 eröffnet und 2016 von den aktuellen Inhaberinnen übernommen wurde, könnten zwar ganz spontan während des Besuchs Kerzen gezogen oder gegossen werden, erklären die Inhaberinnen Irina und Renate Mahn. Hier sei es aber aufgrund der teils großen Nachfrage unbedingt sinnvoll, vorher einen Platz zu reservieren. Bis Weihnachten sind die Plätze allerdings bereits fast ausgebucht - es sind nur noch wenige Plätze verfügbar. Kein Wunder, denn das Angebot komme auch überregional gut an, so die Betreiberinnen.