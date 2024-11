Erfurt (dpa/th) - Die 40 kommunalen Hallenbäder in Thüringen haben angesichts steigender Kosten finanzielle Unterstützung vom Land gefordert. Ohne eine deutliche Hilfe vom Freistaat etwa durch eine Beteiligung an den Betriebskosten werde ein Bäderbetrieb im Freistaat in Zukunft kaum noch möglich sein, erklärten Vertreter nach einem Treffen zur Zukunft der Thüringer Bäder. Zu der Konferenz waren Bäderchefs und Bürgermeister nach Erfurt gekommen.