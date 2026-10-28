Freizeit Gruselgarten bis Geisterparty - Halloween-Tipps für Sachsen

Dresden (dpa/sn) - Ob Familienfest, Gruselgarten oder schaurige Partynacht: Im Freistaat gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Halloween zu feiern. Auch für Menschen, die sich nur leicht gruseln und nicht zu Tode erschreckt werden möchten. Eine Auswahl.
Schaurige Gestalten, leuchtende Kürbisse und jede Menge Schrecken: Rund um Halloween laden in Sachsen zahlreiche Veranstaltungen zum Gruseln ein - für Kinder und Erwachsene.
Dresden (dpa/sn) - Ob Familienfest, Gruselgarten oder schaurige Partynacht: Im Freistaat gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Halloween zu feiern. Auch für Menschen, die sich nur leicht gruseln und nicht zu Tode erschreckt werden möchten. Eine Auswahl.
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Wenn sich am 31. Oktober 2026 die Dunkelheit über Dresden legt, verwandelt sich die Villa San Remo an der Bergstation der Standseilbahn wieder in ein Reich des Schreckens. Zum 14. Mal öffnet der Gruselgarten seine Tore und entführt die Besucher in eine düstere Welt. Für kleine Gruselfans gibt es von 15.30 bis 16.30 Uhr eine entschärfte Variante, bevor das volle Grauen bis 20.00 Uhr Einzug hält. Der Reinerlös kommt einem guten Zweck zugute.
Die Chemnitzer Verkehrs-AG lädt am 31. Oktober zur "Guten Geister Party" auf den Garagen-Campus in Chemnitz ein. Von 14.00 bis 20.00 Uhr erwartet kleine und große Halloween-Fans ein kostenloses Gruselfest mit Künstlern, Spiel- und Rätselaktionen, Bastelangeboten und Aktionsständen. Dazu gibt es Speisen und Getränke. Das Highlight: Fahrten in einer Geisterstraßenbahn.
In Oskarshausen in Freital bei Dresden zieht mit "Gruselhausen" wieder das Halloween-Grauen ein. Das Familienevent bietet Tanz-, Licht- und Feuershows, schaurige Begegnungen und ein Grusellabyrinth. Auch die Fahrgeschäfte des Freizeitparks sind bei Dunkelheit geöffnet. Neu sind etwa eigens ausgewiesene Zonen für ängstlichere Besucher, in denen keine Erschrecker warten.
Im Zoo Leipzig kommen kleine Halloween-Fans am 31. Oktober von 10.00 bis 17.00 Uhr auf ihre Kosten. Neben Stockbrot am Lagerfeuer, Bastelspaß und Tiergesichterschminken steht eine sportliche Rallye auf dem Programm. Kinder bis einschließlich 16 Jahre haben verkleidet freien Eintritt.
Auch der Tierpark Riesa lädt am 30. und 31. Oktober zum Gruseln ein. Zwischen Lichtinstallationen und schaurigen Kulissen gibt es zahlreiche Aktionen. Mutige können sich in den Gruselturm wagen, wo Live-Erschrecker für Nervenkitzel sorgen. Das Halloween-Spektakel läuft an beiden Tagen von 14.00 bis 20.00 Uhr.