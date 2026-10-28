Freizeit Gruselgarten bis Geisterparty - Halloween-Tipps für Sachsen

Gruselgarten in der Villa San Remo

Wenn sich am 31. Oktober 2026 die Dunkelheit über Dresden legt, verwandelt sich die Villa San Remo an der Bergstation der Standseilbahn wieder in ein Reich des Schreckens. Zum 14. Mal öffnet der Gruselgarten seine Tore und entführt die Besucher in eine düstere Welt. Für kleine Gruselfans gibt es von 15.30 bis 16.30 Uhr eine entschärfte Variante, bevor das volle Grauen bis 20.00 Uhr Einzug hält. Der Reinerlös kommt einem guten Zweck zugute.