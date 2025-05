Discgolf ist eine Mischung aus Frisbeesport und Golf, bei der nach ähnlichen Regeln, wie im Golfsport gespielt wird. Allerdings gilt es dabei eben nicht einen Ball in einem Loch, sondern vielmehr eine Frisbeescheibe in einem Fangkorb zu versenken. Wie beim Golf gibt es dabei Vorgaben, mit wie vielen Schlägen das Ziel zu erreichen ist. Spielt man ein Par, hat man die Grundvorgabe erreicht, ein Birdie ist ein Abschluss, einen Wurf unter der Vorgabe. Zwei Würfe unter Par sind ein Eagle und wie beim Golf gibt es auch das „Hole in One“, bei dem man mit einem Wurf das Ziel erreicht.