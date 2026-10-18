Mit gleich vier Geburtstagskindern reihte sich am Sonnabend die Stadt Sonneberg ein in den Reigen der Ziele zur regionalen „Kultournacht“(Kuna). Da ist das Nautiland, das sich seit 25 Jahren in der Altstadt als Ausflugsziel empfiehlt, hundert Jahre gibt es die Sternwarte, 125 Jahre das Spielzeugmuseum. Auch bei Somso in der Beethovenstraße gab’s heuer schon Anlass das Sektglas zu heben: Vor 150 Jahren hatte Marcus Sommer die Werkstätten zu Herstellung anatomischer und zoologischer Modelle gegründet. 2001 brachte das Familienunternehmen schließlich sein eigenes Museum an den Start. Der Lehrmittelhersteller mit seinen zwei Adressen in Coburg und Sonneberg stiftete denn auch passenderweise am 17. Oktober die Örtlichkeit, um die „Kultournacht“ mit ihren zwölf Stationen, in Sonneberg und Hildburghausen auf südthüringer Seite bzw. Coburg und Kronach im benachbarten Franken, offiziell zu eröffnen.