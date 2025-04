So bietet der Fränkisch-Thüringische Freundeskreis am Mittwoch, 7. Mai, eine mittelschwere Tour an, die in Seibelsdorf beginnt und zunächst 2,6 Kilometer stetig ansteigend zur Radspitze führt, teilt Mitorganisator Dieter Seyfarth mit. Zwischendurch bieten sich schöne Ausblicke zum Innehalten an. Auf dem Radspitzgipfel haben sich die Wanderer dann allerdings nach dem mühsamen Bergauf eine Rast redlich verdient.