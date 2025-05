Erfurt (dpa/th) - Am Donnerstag (15. Mai) wird in Thüringen die diesjährige Badesaison offiziell eröffnet. Die Badegewässer im Freistaat hätten auch in diesem Jahr wieder eine ausgezeichnete Qualität, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Geschwommen und geplanscht werden kann in diesem Jahr in 27 natürlichen Badegewässer, 159 Freibäder und sechs Freibäder mit biologischer Wasseraufbereitung.