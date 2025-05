Freizeit Auf Holzbalken durch den Fluss - Floßfahrten in Wallenfels

Fackelfahrten am letzten Juliwochenende

An zwölf Samstagen in der warmen Jahreszeit werden die Floßfahrten angeboten. Oft sind sie lange im Voraus ausgebucht. Vom Wallenfelser Zentrum fährt ein Shuttlebus in den Ortsteil Schnappenhammer, von dort geht es über die Wilde Rodach zurück in die Ortsmitte. Die Fahrten beginnen jeweils um 15.00 Uhr. Eine Ausnahme gilt während der Wallenfelser Kirchweih am letzten Juliwochenende: Dann starten die Flößer am Samstagabend gegen 20.30 Uhr zu einer Fackelfahrt. "Auf jedem Floß sind etwa fünf Fackeln", sagt Schmittnägel.