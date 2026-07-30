Straußwirtschaft und Weinfeste an der Hessischen Bergstraße

In dem zweiten hessischen Weinanbaugebiet, der Hessischen Bergstraße, spielen gemeinschaftlich betriebene Weinprobierstände bislang keine Rolle. Es sei allerdings der Wunsch vieler Winzer in der Region, Ausschankstände in den Weinbergen zu betreiben, erklärt die Geschäftsführerin des Weinbauverbandes, Lisa Jung. "Die Finanzierung ist sicherlich die größte Hürde aber auch behördliche Auflagen wie Toiletten, Wasser und Strom spielen eine Rolle", ergänzt sie.

Außerdem gebe es einige Gaststätten und ein Weingut in und entlang der Weinberge, die Wein ausschenkten, sodass ein Standort außerhalb des Einzugsbereiches der etablierten Betriebe schwer zu finden sei. "Die Vermarktung der Weine an der Hessischen Bergstraße erfolgt zum Großteil regional an Endkunden", sagt Jung. Wichtig sei auch der Vertrieb über Einzelhandelsketten sowie die regionale Gastronomie. Daneben gibt es vier große Weinfeste im Anbaugebiet, viele Betriebe organisieren Hoffeste.

Weinprobierstände gibt es auch in anderen Weinbauregionen

"Weinprobierstände sind beliebte touristische Anziehungspunkte. Sie bieten die Möglichkeit, regionale Weine in schöner Umgebung ganz entspannt zu verkosten", sagt der Sprecher des Deutschen Weininstituts, Ernst Büscher. "Man findet sie öfter im Rheingau oder auch in anderen heimischen Weinregionen." Als Beispiel nennt er den "Weinpavillon" im rheinhessischen Zornheim, "Wein am Rhein" in Nierstein oder die "Weinkiste" vom Winzerverein Deidesheim in der Pfalz.