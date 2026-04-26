Das neue Spiel- und Abenteuerparadies an der A 71 in Zella-Mehlis erfreute sich schon am Wochenende seiner Neueröffnung großer Beliebtheit. Viele Neugierige aus Suhl, Zella-Mehlis und Oberhof, aber auch darüber hinaus probierten die auf drei Ebenen angeordneten Rutschen, Trampoline, Videospiele und Kletterbereiche aus und waren begeistert. Die 200 Parkplätze an der Halle waren gut belegt. Auch die Lasertag-Arena im Keller erwies sich als großer Anziehungspunkt. Und das nicht nur für Kinder, wie etliche Eltern und Großeltern zeigten. Sie nahmen die Herausforderungen der vielfältigen Bewegungs- und Aktivangebote wie Trampolin-Elemente und Parcours gerne mit ihren Kindern gemeinsam an. Die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen machen dabei ein gemeinsames Erleben unabhängig vom Alter möglich.