Einen kurzen Aussetzer scheint mein Herz als Signal vorher noch geben zu wollen. Oder als Rückversicherung: Will ich das jetzt wirklich? Aber natürlich. Schließlich sind wir alle wegen außergewöhnlicher Momente hier. Wir wollen uns mutig in Abenteuer stürzen, Erfahrungen sammeln, die nicht alltäglich sind. Also hinein ins Vergnügen.