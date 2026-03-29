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  6. 26.000 Besucher bei Messe "Reiten-Jagen-Fischen"

Freizeit 26.000 Besucher bei Messe "Reiten-Jagen-Fischen"

Die Hirschrufer sorgten am Sonntag nochmals für Stimmung auf dem Erfurter Messegelände. Drei Tagen standen dort im Zeichen von Jagd, Angeln und Reitsport.

Erfurt (dpa/th) - Die Messe "Reiten-Jagen-Fischen" in Erfurt hat bei ihrer 25. Auflage weniger Schaulustige angelockt als im vergangenen Jahr. Rund 26.000 Menschen kamen nach Angaben einer Sprecherin seit Freitag auf das Messegelände, um sich Reitturniere, Angelwettbewerbe, Vorführungen von Jagdhunden, Auftritte von Jagdhornbläsern und Holzrücken mit schweren Pferden anzuschauen. Im vergangenen Jahr hatten die Freizeitmesse und die damit verbundene Forstschau mehr als 30.000 Besucher angezogen.

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Am letzten Messetag sorgten unter anderem die Hirschrufer für Stimmung: Bei den Thüringer Meisterschaften ahmten sieben Teilnehmer, unter ihnen ein sechsjähriger Junge, nach einem alten Jagdbrauch den Brunftschrei der Hirsche nach.

"Reiten-Jagen-Fischen" hat sich nach Angaben der Veranstalter seit der Erstauflage 1999 zu einer der größten Freizeitmessen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen entwickelt.