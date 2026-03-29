Freizeit 26.000 Besucher bei Messe "Reiten-Jagen-Fischen"

Erfurt (dpa/th) - Die Messe "Reiten-Jagen-Fischen" in Erfurt hat bei ihrer 25. Auflage weniger Schaulustige angelockt als im vergangenen Jahr. Rund 26.000 Menschen kamen nach Angaben einer Sprecherin seit Freitag auf das Messegelände, um sich Reitturniere, Angelwettbewerbe, Vorführungen von Jagdhunden, Auftritte von Jagdhornbläsern und Holzrücken mit schweren Pferden anzuschauen. Im vergangenen Jahr hatten die Freizeitmesse und die damit verbundene Forstschau mehr als 30.000 Besucher angezogen.