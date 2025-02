In der hessischen Verwaltungsstelle mit Dienstsitz in Hilders ist der Einsatz in den Bereichen Landschaftspflege, Umweltbildung in Schulen und Kitas sowie praktische Naturschutzeinsätze vorgesehen. Auch hier gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich aktiv für den Schutz der Rhöner Landschaft einzusetzen. Weitere Informationen bzw. Bewerbungsmodalitäten gibt es unter www.foej.hessen.de. Bewerbungen für die hessische Rhön können per Mail an das HLNUG (foej@hlnug.hessen.de) oder direkt an die Hessische Verwaltungsstelle (info@br-rhoen.de) gerichtet werden. Vorausgesetzt wird ein Führerschein der Klasse B, ein Beginn des FÖJ ist auch bereits zum 1. August möglich.