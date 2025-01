Mehr als 750.000 Thüringer engagieren sich nach Ministeriumsangaben in ihrer Freizeit ehrenamtlich in Vereinen, Verbänden oder Initiativen. Kern des neuen Gesetzes ist ein Landesprogramm zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und Ehrenamts in Thüringen. Aus dem Landeshaushalt sollen nun jährlich 15 Millionen Euro zur Unterstützung und Förderung des Ehrenamts zur Verfügung gesellt werden.