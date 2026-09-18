„Ehrenamt verbindet. Ehrenamt schafft Begegnungen. Und genau das haben wir im Rahmen des Sonneberger Freiwilligentages mit insgesamt 20 engagierten Helfern erlebt und gemeinsam umgesetzt“, schreibt Diana Murawa mit Rückblick auf den Mittwoch, wo in Steinachs Begegnungsstätte der Volkssolidarität Freiwillige sich daran machten eine Benjeshecke anzulegen. Pünktlich um 9 Uhr trudelten die ersten Helfer ein und nach einer kurzen Besprechung des Tagesablaufs ging es schon los. „Kurz darauf durften wir die Kids des Kindergartens Knirpsenburg aus Sonneberg der Volkssolidarität bei uns begrüßen. Nach einer kleinen Spieleinheit auf dem Spielplatz packten auch unsere Vorschulkinder tatkräftig mit an und unterstützten uns bei unserem Projekt“, so Mitorganisatorin Murawa. Wenig später kamen die Senioren der Tagespflege Steinach dazu. Diese brachten zuvor fertiggestellte Vogelhäuschen und Nistkästen mit und montierten diese vor Ort. „Eine wunderschöne Begegnung zwischen den Generationen! Am Vormittag begleitete uns außerdem Bergwiesenkönigin Celine I. Mit viel Engagement und Tatkraft unterstützte sie unsere Aktion. Dafür sagen wir ganz herzlich Danke. Wir stellen für Sie eine neue Krone her.“