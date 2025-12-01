Kaum aus der Schule, sitzt Elia Weißenborn nun ein Jahr lang an einem möglichen zukünftigen Arbeitsplatz. Der ehemalige Schüler vom Philipp-Melanchthon-Gymnasium Schmalkalden absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Museum von Schloss Wilhelmsburg. Das Jahr soll ihn auf ein mögliches Geschichtsstudium vorbereiten. Was er in traumhafter Kulisse jeden Tag macht, ist abwechslungsreich. Auf seinem Schreibtisch steht ein Computer. Excel, ein Tabellenprogramm, ist geöffnet. Er trägt zu Hexenprozessen ein. Dafür recherchiert er, wo diese stattfanden, wer die Betroffenen waren und wie die Prozesse ausgegangen sind. Dabei geht er nach Bundesländern vor. Mit Schleswig-Holstein ist er schon fertig.