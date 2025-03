Augsburg (dpa/lby) - Weil durch die Umstellung auf G9 in diesem Jahr an vielen Schulen ein Abiturjahrgang wegfällt, rechnen soziale Einrichtungen in Bayern mit 40 Prozent weniger Freiwilligen. Statt 34.000 Abiturienten wie im Vorjahr dürften es 2025 nur 5.900 werden, heißt es in einem Bericht der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag). "Das reißt eine große Lücke", sagte Armin Petermann, stellvertretender Landesgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes, der Zeitung.