Die Freiwilligenagentur Wartburgkreis ist in das dritte Jahr ihres Bestehens gestartet. Und man hat in dieser Zeit einiges an Aufbauarbeit geleistet. Doch noch läuft es nicht so, wie gewünscht. Es könnten sich deutlich mehr Vereine mit ihren Nachfragen nach ehrenamtlichen Helfern melden. Denn aktuell ist es so, dass man quasi mehr Helfer als Hilfeersuchen hat. Dabei leiden viele Vereine darunter, dass es immer weniger Menschen gibt, die sich einbringen wollen. „Wir sind da, wenn ein Verein oder eine Initiative Hilfe braucht. Man kann uns jederzeit ansprechen“, erklärt Katrin Biermann von der Freiwilligenagentur.