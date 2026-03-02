Katrin Biermann und Katrin Knüpfer waren sehr gespannt. Gespannt darauf, wie man es schafft, innerhalb weniger Monate das kulturelle Leben in einem Dorf „aus dem Stand“ mächtig in Schwung zu bringen und dafür schon einen Ehrenamtspreis einzuheimsen. Den Mitgliedern der Abteilung KulturZeit unter dem Dach des Sportvereins Kali Unterbreizbach war genau das gelungen. Deshalb reisten die beiden Mitarbeiterinnen aus dem Bad Salzunger Mehrgenerationenhaus gemeinsam mit Lilli Eisenhuth, die hier ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, in die Kaligemeinde, um sich die Umstände dieses Erfolgsrezepts mal genauer erklären zu lassen. Nicht aus Eigennutz, sondern um die Erfahrungen der Unterbreizbacher Frauen und Männer, die sich in Sachen Kultur und Kunst so richtig reinknien, auch anderen interessierten Vereinen vermitteln zu können.