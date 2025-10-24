Jede helfende Hand zählt. Ob im Sportverein, Naturschutzverband, Sozialwesen, Kulturverein oder bei der Freiwilligen Feuerwehr – Ehrenamt stärkt die Gesellschaft, bringt Menschen zusammen und macht einen echten Unterschied. Doch wie finden Interessenten und Vereine überhaupt zusammen? Und wie finden sich Vereinsverantwortliche im Bürokratiedschungel zurecht? Wie kann man junge Menschen fürs Ehrenamt begeistern?