Es ist ein ruhiger Freitagabend. und die meisten Menschen sind bereits im Feierabend. Doch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bücheloh bereiten sich gerade auf einen Einsatz vor – Helme auf, spezielle Schutzkleidung an. Sie steigen in ihr Einsatzfahrzeug und fahren los. Am Teich in Bücheloh angekommen, beginnen sie mit dem Aufbau. Der Wassertank im Fahrzeug ist nur eine vorübergehende Lösung. Die Pumpe wird mit der Wasserquelle verbunden. Einige Kameraden holen Schläuche und beginnen mit dem Löschen. Doch zum Glück handelt es sich nur um eine Übung mit dem neuen Feuerwehrauto. Und ich darf mitmachen.