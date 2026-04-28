„Wenn es stark regnet, können wir schon darauf warten, dass wir zum Einsatz auf die Bundesautobahn gerufen werden. Ein Phänomen, das wir uns nicht erklären können“, sagt Stadtbrandmeister Mathias Triebel, als er die Bilanz des Jahres 2025 zieht – Freitagabend auf der Jahreshauptversammlung der Schleusinger Stützpunkt-Feuerwehr im Gerätehaus. 197-mal war sie im vergangenen Jahr alarmiert worden, mehrfach zur Technischen Hilfeleistung auf der A73.