Freiwillige Feuerwehr Mürschnitz: Alte Kameraden haben viel zu bereden

Zu einem Wiedersehen langjähriger Weggefährten ist es am vergangen Samstag gekommen. Zahlreiche ehemalige Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mürschnitz hätten sich zum traditionellen Veteranentreffen am Feuerwehrgerätehausgetroffen, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Im Mittelpunkt des Nachmittags hätten der Austausch gemeinsamer Erinnerungen und viele Gespräche über die Zeit im aktiven Feuerwehrdienst gestanden. „Bei Kaffee und Kuchen wurden alte Geschichten und Anekdoten erzählt, gemeinsame Erlebnisse wieder lebendig und langjährige Freundschaften gepflegt. Die große Beteiligung zeigte einmal mehr die enge Verbundenheit der Veteraninnen und Veteranen mit ihrer Feuerwehr“, resümieren die Kameraden hoch erfreut.