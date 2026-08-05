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  6. Alte Kameraden haben viel zu bereden

Freiwillige Feuerwehr Mürschnitz Alte Kameraden haben viel zu bereden

Wiedersehen in kameradschaftlicher Runde beim Veteranentreffen der Freiwilligen Feuerwehr Mürschnitz: Treffen ist Ausdruck tiefer Verbundenheit – und auch Dankbarkeit.

Freiwillige Feuerwehr Mürschnitz: Alte Kameraden haben viel zu bereden
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Aktive und ehemalige Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mürschnitz. Foto: privat

Zu einem Wiedersehen langjähriger Weggefährten ist es am vergangen Samstag gekommen. Zahlreiche ehemalige Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mürschnitz hätten sich zum traditionellen Veteranentreffen am Feuerwehrgerätehausgetroffen, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Im Mittelpunkt des Nachmittags hätten der Austausch gemeinsamer Erinnerungen und viele Gespräche über die Zeit im aktiven Feuerwehrdienst gestanden. „Bei Kaffee und Kuchen wurden alte Geschichten und Anekdoten erzählt, gemeinsame Erlebnisse wieder lebendig und langjährige Freundschaften gepflegt. Die große Beteiligung zeigte einmal mehr die enge Verbundenheit der Veteraninnen und Veteranen mit ihrer Feuerwehr“, resümieren die Kameraden hoch erfreut.

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Bürgermeister schätzt die Arbeit

Auch Bürgermeister Heiko Voigt nahm an dem Treffen teil und brachte damit seine Wertschätzung für den langjährigen Einsatz der ehemaligen Feuerwehrangehörigen zum Ausdruck. Wehrleiter Holger Müller und Marcel Oberender nutzten die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und dankten den Veteranen für ihr jahrzehntelanges Engagement zum Wohl der Allgemeinheit.

Neuer Vorstand kümmert sich

Erstmals wurde das Veteranentreffen vom neu gewählten Vorstand des Feuerwehrvereins Mürschnitz organisiert. Kristian Müller und Frank Fischer sorgten gemeinsam mit zahlreichen Helfern für einen gelungenen Ablauf und einen rundum gelungenen Nachmittag. Die Freiwillige Feuerwehr Mürschnitz bedankt sich bei allen Veteranen für ihre Teilnahme sowie bei allen Unterstützern des Feuerwehrvereins, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Das Veteranentreffen habe erneut deutlich gemacht, dass Kameradschaft und die Verbundenheit zur Feuerwehr weit über die aktive Dienstzeit hinaus bestehen bleiben, heißt es abschließend.