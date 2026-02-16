Als die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ilmenau (Hauptwache) am vergangenen Freitag auf ihrer Jahreshauptversammlung eine Bilanz der zweiten Hälfte des Dienstjahres 2025 zogen, da hatten sie zu konstatieren, dass ihre Wehrführung derzeit kommissarisch arbeitet, eingesetzt von Oberbürgermeister Daniel Schultheiß. Und in dieser Konstellation muss es auch während des ersten Halbjahrs 2026 erst einmal so weitergehen. Obwohl eigentlich geplant war, dass auf dieser Jahreshauptversammlung am letzten Freitag ein neuer Wehrführer und dessen Stellvertreter gewählt werden sollten.