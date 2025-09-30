Die Freiwillige Feuerwehr Geisa lud am vergangenen Sonntag zu einem abwechslungsreichen und informativen Event rund um das Thema Feuerwehr.
Freiwillige Feuerwehr Geisa Tag der offenen Tür – ein voller Erfolg
Annika Bader 30.09.2025 - 13:30 Uhr
Zahlreiche Besucher folgten der Einladung der Geisaer Feuerwehr und erlebten ein vielfältiges Programm. Für den 8. November ist bereits das nächste Event angekündigt.
