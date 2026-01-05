Es ist bitterkalt in jener Nacht des 22. November als die Mitglieder der Erlauer Feuerwache um Wehrführer Dominik Dominik Götze-Fabig zur Showvorführung eingeladen hatten. „Feuer und Flamme fürs Ehrenamt“ ist das Motto. An alle Frauen und Männer des Ortsteils St. Kilian (Erlau, Hirschbach, Altendambach, St. Kilian und Breitenbach), die in der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Dienst tun könnten, sind Briefe unterwegs gewesen: 638!