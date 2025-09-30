Nach der Eröffnung der Feierstunde durch Wehrführer Constantin Schwarz wurde das neue LF 10 gebührend mit viel Rauch und ordentlich Musik in Empfang genommen. Dabei bot sich ein schönes Bild mit den aktiven Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr, dem alten historischen Robur LF 8 von 1972 und dem neuen LF 10 mit dem Grundchassis von Daimler Benz. Unter den geladenen Gästen befanden sich unter anderem der Landtagsabgeordnete Martin Henkel (CDU) und der stellvertretende Landrat Udo Schilling (CDU).