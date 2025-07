Wellbrock beherrscht auch Ausscheidungsrennen

Wellbrock hatte im Meer am Palawan Beach bereits über zehn und über fünf Kilometer den Titel geholt. Der gebürtige Bremer, der in Magdeburg bei Bundestrainer Bernd Berkhahn trainiert, wirkt in Singapur wie befreit. Knapp ein Jahr nach seinen völlig verkorksten Olympischen Spielen feiert er ein beeindruckendes Comeback auf der Weltbühne. Mit den tropischen Bedingungen Südostasiens kommt er bestens klar.