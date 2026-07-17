Über 30 Jahre prägte Claus Theo Gärtner als Matula die Serie

Die erste "Ein Fall für zwei"-Folge flimmerte am 11. September 1981 über die Bildschirme. In "Die große Schwester" war der spätere Privatdetektiv Josef Matula (Claus Theo Gärtner) noch als Frankfurter Polizeibeamter zu sehen, der bei einer Aussage vor Gericht auf seinen späteren Partner, Rechtsanwalt Dieter Renz (Günter Strack), trifft.

Ebenjener Matula prägte die Freitagabend-Krimiserie wie kein Zweiter - das zerfurchte Gesicht, die tiefe Stimme, Lederjacke und Zigarettennebel zählten zu seinen Markenzeichen. Gärtner alias Matula war mehr als drei Jahrzehnte dabei, während die Anwälte, die ihm die Ermittleraufträge zuschanzten, immer wieder wechselten.

Auf Strack folgten die Schauspieler Rainer Hunold, Mathias Herrmann und Paul Frielinghaus. Mit Gärtners Ausscheiden nach 300 Folgen im Jahr 2013 ging dann eine ganze Ära zu Ende.

2014 wurde das Format wiederbelebt. Das ZDF sprach trotz desselben Titels von einer "vollkommen neue Serie". Der Relaunch bediente sich zwar der Grundkonstellation eines Privatdetektivs und eines Anwalts, des gleichen Spielorts Frankfurt am Main, aber sowohl die Geschichten als auch die Figuren waren neu und ohne Bezug auf die Vorgänger.

Seit Mai 2014 bis heute (Juli 2026) gab es 46 Folgen der Kumpel-Serie mit Antoine Monot und Wanja Mues in den Hauptrollen. Nach Staffel 12 wird es 50 Folgen der aktuellen "Ein Fall für zwei"-Serie gegeben haben, ganz am Ende dann 54 Episoden plus den Abschlussfilm.