Feiert hierzulande eine Gemeinde Kirmes oder Kerwa, stehen die Fußballer besonders in der Pflicht. Top-fit, ausgeschlafen und motiviert sollen sie ihre Ehre auf dem grünen (Schlacht)Feld retten – und das an einem Freitagabend, wo jeder normale Kicker zuvor gearbeitet hat. Dem Unternehmen „Kirmessieg“ des FC Steinach-Hallenberg hat am Freitag Gastgeber Erlau einen eigenen (Feier)Plan entgegengestellt – für die eigenen Fans. Die können mit ihrer Eintrittskarte anschließend noch auf die Gethleser Trachtenkirmes in die Nachbarschaft pilgern und bekommen bei Vorlage so ermäßigten Eintritt. Die Aktion nennt sich „Vom Fußball direkt aufs Fest“. Und einen freut’s besonders: Emil Breuksch, der zunächst auf der Auswechselbank der grün-weißen Erlauer sitzt. Er ist in Gethles der Vorsitzende der Kirmesgesellschaft. Und so sehen die Gäste vom FC nicht nur ein 200 Fans starkes, motiviertes Heimpublikum.