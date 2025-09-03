An diesem Freitag, 5. September, geht zwischen 17 und 22 Uhr auf dem Wetzlarer Platz in Ilmenau das zweite Aufmucken-Open-Air über die Bühne. Der Eintritt ist frei. Als Organisatoren fungieren die Arbeitsgemeinschaft Wohnzimmerkultur Ilmenau des Vereins Kulturelle Koordinierung zusammen mit dem Verein Kultur lebt und dem Buntnis Ilmenau. „Unter dem Motto ‚Musik. Miteinander. Lebensfreude.’ erwartet die Besucher ein spätsommerlicher Abend voller Live-Musik, guter Gespräche, Begegnungen und kalter Getränke. Gemeinsam draußen sein, zuhören, tanzen und einfach den Moment genießen – dafür steht dieses besondere Event mitten in Ilmenau“, erklärt Konstanze Rückert im Namen des gesamten Organisationsteams. Auf der Bühne werden sich zahlreiche Musiker das Mikrofon in die Hand reichen. Lokale Bands und deutschlandweit bekannte Künstler sind dabei und wollen für ordentlich Stimmung sorgen. Aufmucken sei mehr als Musik – es sei auch ein Netzwerk, erklärt die Mitorganisatorin weiter. Engagierte Vereine und Initiativen stellen ihre Angebote vor, laden zu Information, Austausch und Mitmachen ein. Mit dabei sind Pnyx – Verein für gelebte Demokratie, CSD Ilmenau, Buntnis Ilmenau für Weltoffenheit, die Vereine Kultur lebt und der Kuko sowie Mobit für mobile Beratung in Thüringen.