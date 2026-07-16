Freitag ist World Emoji Day: Nur jede und jeder Zehnte nutzt gar keine Emojis

"Mir ist nicht immer klar, was die einzelnen Emojis bedeuten"

Bei aller Liebe zu den Emojis ist wohl nicht immer eindeutig, was sie bedeuten. 43 Prozent der Befragten sagen, ihnen sei nicht immer klar, was einzelne Emojis ausdrücken sollen. Bei den Älteren ab 65 Jahren geben das sogar fast 50 Prozent zu, bei den Jüngeren unter 30 sagen es immerhin 36 Prozent.