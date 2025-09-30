Bald, dann können Eisprinzessinnen (und -prinzen), Hobbyläufer und Sportler wieder ihre Runden auf Kufen über die spiegelglatte Fläche der Ilmenauer Eishalle drehen: An diesem Freitag, 3. Oktober, startet die Eishalle in die neue Saison. Damit die Wiedereröffnung zum Feiertag glatt läuft, sind die Vorbereitungen dieser Tage schon in vollem Gange: Mit viel Spaß an der Arbeit bereiten die Eismeister Andreas Gerhardt, René Jäcklein und Mathias Juchheim alles vor, drehen zum Beispiel mit der großen Eismaschine ihre Runden auf der glatten Fläche. Das Eis, da sind sich die Meister sicher, hat in der Ilmenauer Halle übrigens eine sehr gute Qualität – das hatte auch der Trainer der Paraeishockey-Nationalmannschaft beim vergangenen Mannschaftstraining in Ilmenau bestätigt, berichtet die Abteilungsleiterin Freizeitbetriebe, Beatrice Rahneberg, stolz.