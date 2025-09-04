Am Freitag, 5. September, können Sportbegeisterte der Region ab 19 Uhr Volleyball der Spitzenklasse sehen. Unter der Organisation des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 (SVC) spielen die Männer der Blue Volleys Gotha (2025 Meister der 2. Bundesliga) gegen die CERATONIA Volleys Eltmann im Rahmen ihrer Vorbereitung auf die 2. Volleyball-Bundesliga. Für den gastgebenden SVC ist es ein kleiner Testlauf für die anstehende Regionalligasaison bei den Damen. Schließlich möchte man hier auch die Heimspiele mit stärkerem Eventcharakter versehen und sich in kleinen Schritten weiterentwickeln. Für die beiden Gästeteams ist es eine hervorragende Möglichkeit, den aktuellen Stand in der Vorbereitung abzugleichen. Der Eintritt zum Spiel ist frei; für Versorgung ist gesorgt.