Freitag, der 13.: Wer hat Angst vor schwarzen Katzen? Was Aberglaube bringt

Dass sich Aberglaube auch heute teils noch hält, erklärt sich Kämpfe mit der Natur des Menschen: "Wir sind eben nicht nur 100 Prozent rational, sondern auch emotional und es gibt Vieles im Leben, was wir nicht beeinflussen und kontrollieren können." Aberglaube könne aber das Gefühl vermitteln, die Dinge doch unter Kontrolle zu haben, die sich eben nicht kontrollieren lassen. "Man meint also, Schlechtes vermeiden zu können, in dem man eben nicht unter der Leiter durchgeht", beschreibt Kämpfe.