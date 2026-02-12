Freitag, der 13.: Wer hat Angst vor schwarzen Katzen? Was Aberglaube bringt

Hohenfelden (dpa/th) - Der Anblick des Datums bleibt selten kommentarlos: Der Aberglaube rund um Freitag, den 13. ist auch in Thüringen bekannt. "Schwarze Katzen bringen Unglück, oder auch unter einer Leiter durchgehen – das sind Vorstellungen, die nach wie vor bei uns in gewisser Form vorhanden sind und Freitag, der 13. ist da ein ganz hartnäckiger Klassiker", erklärt dazu Jana Kämpfe. Sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Volkskundlichen Beratungs- und Dokumentationsstelle für Thüringen in Hohenfelden.