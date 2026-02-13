Es ist faszinierend, was von Generation zu Generation weitergegeben werden kann, ohne dass es hinterfragt wird. Die unglücksumwobene Zahl 13 zum Beispiel. Viele von uns sind mit ihr groß geworden, als wäre sie eine Drohung. Dabei war die 13 nicht immer die Zahl des Unglücks. Im Gegenteil. In alten Kulturen stand sie für das Weibliche, für Zyklen, für das Leben. Ein Jahr kennt dreizehn Mondumläufe. Der weibliche Körper folgt in ähnlichen Rhythmen. Die 13 war eine Zahl der Wiederkehr, der Fruchtbarkeit, der Intuition. Nichts Bedrohliches, nichts Düsteres – eher etwas Selbstverständliches, Naturgegebenes. Erst mit dem Wandel der Weltbilder änderte sich ihre Bedeutung. Mit der Christianisierung Europas und der zunehmenden Verdrängung alter, oft weiblich geprägter Glaubens- und Lebensformen bekam auch die 13 einen anderen Klang. Aus einer Zahl des Kreislaufs wurde eine Zahl des Makels. Was zuvor mit Mond, Körper und Natur verbunden war, galt plötzlich als unheimlich und falsch. Es ist kein Geheimnis, dass diese Zeit auch eine Zeit der Angst war – und der Gewalt. Frauen mit Wissen über Kräuter, Heilkunst oder schlicht eigenständigem Denken gerieten unter Verdacht. Die Inquisition war nicht nur ein religiöses, sondern auch ein gesellschaftliches Machtinstrument. Vieles, was weiblich, zyklisch und schwer kontrollierbar war, wurde abgewertet oder verfolgt. Zahlen, Symbole, Geschichten blieben davon nicht unberührt. Vielleicht erklärt das, warum sich der schlechte Ruf der 13 bis heute hält. Er ist älter als wir, tiefer verankert als ein bloßer Aberglaube. Er trägt Spuren einer Zeit, in der weibliches Wissen nicht geehrt, sondern gefürchtet wurde. Freitag, der 13., ist deshalb mehr als ein Kalendereintrag. Er erinnert daran, wie leicht Bedeutungen kippen können. Wie aus etwas Ursprünglichem etwas Verdächtiges wird. Und wie lange solche Bilder überleben. Man muss daraus keinen Kult machen. Aber vielleicht ein kleines Innehalten und Nachdenken über unsere Sicht auf scheinbar Gegebenes. Die 13 verliert ihren Schrecken, wenn man ihre Geschichte kennt. Sie ist keine Drohung, sondern ein einladendes Symbol dafür, dass Ansichten sich durch Einsichten ändern dürfen.