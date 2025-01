Freising: Putzmittel vermischt - Großeinsatz wegen giftiger Dämpfe

Freising (dpa/lby) - Zwei miteinander vermischte Putzmittel haben im oberbayerischen Freising einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Eine Frau habe am Montag beim Putzen in ihrer Wohnung die beiden Mittel zusammen in eine Wanne gefüllt, teilte die Polizei mit. Dadurch seien giftige Chlordämpfe entstanden. Als die 35-Jährige und ihre beiden kleinen Kinder ein Kratzen im Hals verspürten und stark husteten, rief die Frau den Rettungsdienst.