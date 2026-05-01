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  4. Mann will Maibaum schützen und wird von Auto mitgeschleift

Freinacht Mann will Maibaum schützen und wird von Auto mitgeschleift

Eine Gruppe will in Schwaben einen Maibaum aufstellen, als ein Wagen heranfährt. In dem soll ein Mann mit laufender Kettensäge gesessen haben - die Situation eskaliert.

Freinacht: Mann will Maibaum schützen und wird von Auto mitgeschleift
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Der 44-Jährige wird zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

Finningen (dpa/lby) - Ein Mann hat versucht, einen Maibaum in Schwaben zu beschützen und ist dabei von einem Auto mitgeschleift und verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Auf dem Beifahrersitz des Wagens soll ein Mann am frühen Morgen mit laufender Kettensäge gesessen haben. Dieser habe mutmaßlich den Maibaum, den eine Gruppe im Finninger Ortsteil Mörslingen (Landkreis Dillingen an der Donau) gerade aufstellte, zersägen wollen. 

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Der 44-Jährige habe sich an dem Wagen festgehalten, um den Maibaum zu beschützen, so die Polizei. Als der Fahrer Gas gegeben habe, soll der Mann ein kurzes Stück mitgeschleift worden sein. Der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.