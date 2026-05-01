Freinacht: Mann will Maibaum schützen und wird von Auto mitgeschleift

Finningen (dpa/lby) - Ein Mann hat versucht, einen Maibaum in Schwaben zu beschützen und ist dabei von einem Auto mitgeschleift und verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Auf dem Beifahrersitz des Wagens soll ein Mann am frühen Morgen mit laufender Kettensäge gesessen haben. Dieser habe mutmaßlich den Maibaum, den eine Gruppe im Finninger Ortsteil Mörslingen (Landkreis Dillingen an der Donau) gerade aufstellte, zersägen wollen.