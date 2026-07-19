Erst seit Kurzem ist die Schleusinger Kunsterzieherin Marianne Didschuneit Mitglied der Künstlergruppe „Permanentgrün“. Sie hat ihren Künstlerkollegen überzeugt, zum alljährlichen Pleinair diesmal in Schleusingen zusammenzukommen. Und so sind an diesem Wochenende immer wieder malende und zeichnende Menschen zu sehen, die mit ihrem ganz eigenen Blick die Natur und die Stadt entdecken. Malen unter Gottes freiem Himmel, jeder für sich, jeder mit eigener Technik und Handschrift und doch gemeinsam im gegenseitigen Begutachten des Geschaffenen. Malen direkt vor dem Motiv.