Freiluft-Konzert Sido startet Jubiläumstour in Erfurt

Der gebürtige Berliner war auch schon Jury-Mitglied bei der Casting-Show "The Voice of Germany" und als Schauspieler in Filmen ("Halbe Brüder") und im Fernsehen zu sehen. Aufmerksamkeit erhielt er 2023 auch für ein Gespräch mit dem damaligen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) über die Teillegalisierung von Cannabis.