Freilichtmuseum Fladungen: Mit Osterhase und mit Pixi

Unter dem Motto „Mein Name ist Hase“ lädt das Museum am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr zum Osterfest ein. In der Hofstelle aus Leutershausen versteckt der Osterhase kleine bunte Holzeier, die die Kinder gegen echte Eier oder Flummi-Eier eintauschen können. Kreativ wird es beim Osterkörbchen-Flechten in der Aktionsscheune. Auf dem Museumsgelände lädt zudem ein großes Osterrätsel zum Mitmachen ein. Kinder können spielerisch ihr Wissen testen, während für Erwachsene etwas kniffligere Fragen bereitstehen. Für das richtige Lösungswort gibt es eine kleine Belohnung an der Museumskasse.