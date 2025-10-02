Freilebende Luchse: Luchs-Nachwuchs im Eichsfeld gesichtet

Leinefelde - Bei den freilebenden Luchsen im Eichsfeld gibt es wieder Nachwuchs. Eine Luchsin sei Anfang September mit einem Jungtier nordwestlich von Leinefelde von einer Wildtierkamera aufgenommen worden, teilte der Umweltverband BUND mit. Es sei möglich, dass die Luchsin zu dem Zeitpunkt noch weitere Jungtiere bei sich führte, die aber nicht ins Sichtfeld der Kamera gerieten. Normalerweise umfasse ein Luchs-Wurf zwei bis vier Junge. Der BUND Thüringen und die Universität Göttingen in Niedersachsen erforschen seit sieben Jahren mit Fotofallen den Luchsbestand im Freistaat.