Freilassing - Ein Jugendlicher hat am Halloween-Abend in Freilassing einen Böller in Richtung einer Gruppe mit drei Mädchen geworfen. Der Feuerwerkskörper prallte am Fuß eines Mädchens ab und explodierte wenige Meter neben der Gruppe auf dem Asphalt, wie die Polizei mitteilte. "Glücklicherweise wurde niemand verletzt", hieß es weiter. Es wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Identität des Jugendlichen war noch unklar. Die Polizeiinspektion Freilassing bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.