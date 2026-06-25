Freilandmuseum Fladungen: Reiten ohne richtiges Pferd

Am Sonntag, 5. Juli, von 10 bis 17 Uhr steht der Trendsport im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen im Mittelpunkt. Gemeinsam mit dem Reit- und Fahrverein Hohe Rhön Wendershausen gestaltet das Museum einen abwechslungsreichen Aktionstag rund um die sportliche Freizeitbeschäftigung mit dem Steckenpferd. Besucher haben die Möglichkeit, Hobby Horsing kennenzulernen und selbst auszuprobieren. Neben Dressurvorführungen des Vereins laden Hindernis- und Geschicklichkeitsparcours dazu ein, das eigene Können unter Beweis zu stellen. Wer kreativ werden möchte, kann ein eigenes Hobby Horse basteln. Ein besonderes Highlight ist das Springturnier, für das die Anmeldung direkt vor Ort erfolgt. Wer bereits ein eigenes Hobby Horse besitzt, darf dieses gerne mitbringen.