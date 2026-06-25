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  6. Reiten ohne richtiges Pferd

Freilandmuseum Fladungen Reiten ohne richtiges Pferd

Hobby Horsing, die moderne Sportvariante des traditionellen Steckenpferds, begeistert immer mehr Kinder, Jugendliche und Familien. Wie funktioniert das Reiten ohne Pferd?

Freilandmuseum Fladungen: Reiten ohne richtiges Pferd
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Spaß ohne echtes Pferd. Foto: Freilandmuseum

Am Sonntag, 5. Juli, von 10 bis 17 Uhr steht der Trendsport im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen im Mittelpunkt. Gemeinsam mit dem Reit- und Fahrverein Hohe Rhön Wendershausen gestaltet das Museum einen abwechslungsreichen Aktionstag rund um die sportliche Freizeitbeschäftigung mit dem Steckenpferd. Besucher haben die Möglichkeit, Hobby Horsing kennenzulernen und selbst auszuprobieren. Neben Dressurvorführungen des Vereins laden Hindernis- und Geschicklichkeitsparcours dazu ein, das eigene Können unter Beweis zu stellen. Wer kreativ werden möchte, kann ein eigenes Hobby Horse basteln. Ein besonderes Highlight ist das Springturnier, für das die Anmeldung direkt vor Ort erfolgt. Wer bereits ein eigenes Hobby Horse besitzt, darf dieses gerne mitbringen.

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Darüber hinaus gibt es spannende Einblicke in die Welt der Ponys. Anhand eines Holzpferds erfahren Kinder spielerisch Wissenswertes über Pflege, Fütterung und Gewohnheiten der Tiere. Ein Quiz vermittelt, welches Putzzeug wofür verwendet wird und welche Futtermittel für Ponys geeignet sind.

Der Aktionstag bietet damit sowohl für erfahrene Hobby-Horse-Fans als auch für Neugierige einen unterhaltsamen Zugang zu einer Sportart, die Bewegung, Kreativität und die Begeisterung für Pferde miteinander verbindet. Den genauen Programmablauf mit allen Vorführungen und Uhrzeiten finden Interessierte auf der Website des Museums.

Das Rhönzügle fährt auch wieder. Foto: Florian Trykowski

Auch abseits des Hobby-Horse-Parcours gibt es viel zu entdecken. Von 11 bis 15 Uhr lädt das historische Kochprogramm im Dreiseithof aus Leutershausen zum Mitmachen ein. Gekocht wird nach Rezepten aus historischen Kochbüchern der Rhön – mit Zutaten aus den Museumsgärten oder Vorräten, die durch Trocknen und Einmachen haltbar gemacht wurden. Besucher können beim Schnippeln, Kneten und Kochen helfen und das Gericht anschließend natürlich auch probieren. Im historischen Gemeindebackhaus aus Oberbernhards findet zudem ein Backtag statt. Der Verkauf des ofenwarmen Gebäcks erfolgt von etwa 11 bis 15 Uhr direkt am Backhaus beziehungsweise solange der Vorrat reicht.

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Eine besondere Anreise ermöglicht die Museumsbahn Rhön-Zügle, die am 5. Juli im Dieselbetrieb zwischen Mellrichstadt, Ostheim vor der Rhön und Fladungen verkehrt. Eintritt: 8 Euro pro Person, Kinder unter sechs Jahren frei. Verschiedene Ermäßigungen sowie Familienkarten sind erhältlich. Weitere Informationen und Fahrkarten für die Museumsbahn Rhön-Zügle unter www.freilandmuseum-fladungen.de