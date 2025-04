Freilandmuseum Fladungen: Museumswirtshaus wieder offen

Zum Start öffnet Martina Seufert das Museumswirtshaus an vier Wochentagen für ihre Gäste. Der allgemeine Fachkräftemangel in der Gastronomie macht sich auch in der Rhön bemerkbar, weshalb ein durchgehender Betrieb unter der Woche derzeit noch nicht möglich ist. Um die Öffnungszeiten bald erweitern zu können, freut sich die neue Pächterin über zusätzliche personelle Unterstützung – insbesondere in der Küche und im Service.