Freilandmuseum Fladungen: Märzen und Schaumbiersuppe für die Bierkönigin

Zum festlichen Anstich des Museumsbiers begrüßt das Freilandmuseum einen ganz besonderen Ehrengast: Die frisch gekrönte Bayerische Bierkönigin Anna Winkler aus Mainbernheim (Landkreis Kitzingen) wird die Veranstaltung mit ihrer Anwesenheit bereichern. Die 30-jährige Sales-Managerin und Junior in einer Kleinbrauerei wurde am 22. Mai in München zur Bayerischen Bierkönigin 2025/2026 gewählt. Der Bieranstich bietet Besuchern die Gelegenheit, die neue Bierkönigin persönlich kennenzulernen und gemeinsam die fränkische Braukultur zu feiern. Neben dem feierlichen Anstich erwartet die Gäste ein Festbetrieb mit Live-Musik, herzhaften Spezialitäten sowie Kaffee und Kuchen. Für Kinder gibt es von 11 bis 15 Uhr ein Kreativangebot in der Aktionsscheune, wo sie Fingerpuppen basteln können.