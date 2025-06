Nur einmal im Jahr kann man den Betrieb der beiden Wassermühlen mit ihrer vorindustriellen Technik live erleben: Am Deutschen Mühlentag stellen Museumsmitarbeiter in der Ölschlagmühle aus dem Spessartort Wiesthal Rapsöl her und schroten Getreide in der Fladunger Reßmühle.