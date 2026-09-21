Am 15. September 1996 gab es nach der Reaktivierung der Lokalbahnstrecke im oberen Streutal die erste Fahrt der Museumsbahn des Fränkischen Freilandmuseums Fladungen zwischen Ostheim v.d. Rhön und Fladungen. Die Strecke Mellrichstadt – Fladungen wurde freilich schon 1898 als Lokalbahn eröffnet und prägte über Jahrzehnte die Region. Heute wird ein Teil dieser Geschichte mit dem Rhön-Zügle wieder erlebbar. Die Museumsbahn verbindet seit 2000 die Gesamtstrecke Mellrichstadt – Fladungen auf 18,3 Kilometern und macht die historische Bahnstrecke für Einheimische und Besucher erfahrbar.