Freikörperkultur: Nacktsein nach eigenen Regeln - FKK jenseits der Klischees

Was ist eigentlich reizvoll an der Freikörper-Kultur? "Ich bin ein sehr bequemer Mensch", sagt Rupp. Für einen Gang übers Gelände müsse er nicht jedes Mal Kleidung überziehen. Auch die Natur nehme man "viel echter" und "hautnah" wahr - etwa auch bei Außenveranstaltungen wie Nacktwanderungen oder Nacktradtouren.

"Gleicher unter Gleichen"

Das Nacktsein erzeuge zudem eine gewisse Gleichheit. "Wer hierherkommt, muss sich ausziehen, der muss Gleicher unter Gleichen sein", sagt Rupp. Ausgenommen seien allerdings Kinder und Jugendliche, die auf dem Gelände ihre Kleidung zwar ablegen dürfen, wenn sie dies möchten, aber nicht müssen. "Wer das von Minderjährigen verlangen würde, den würde ich persönlich zur Tür bringen", sagt Rupp. Um die Einhaltung dieser Regeln und um die Prävention sexueller Gewalt kümmern sich bei dem Verein auch zwei eigens ernannte Beauftragte.